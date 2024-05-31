Белый дом подтвердил – вглубь России бить дальнобойными ракетами ATACMS нельзя

Майкл Карпентер заявил, что дальнобойным американским оружием украинцам следует защищать себя на своей территории

ATACMS (Фото: USAASC)

США не позволяют Украине наносить удары по территории России, используя американские дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом в интервью ТСН, которое транслировалось в эфире национального телемарафона, заявил директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

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"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине защитить себя, и именно это побудило президента Байдена на протяжении всей этой войны давать Украине возможность защищать себя", – сказал он.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что Вашингтон дал Киеву разрешение на нанесение ударов вглубь России с использованием американского оружия. The Wall Street Journal написал, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

31 мая 2024 года издание Tagesschau со ссылкой на спикера федерального правительства страны сообщило, что Германия позволила Украине бить предоставленным ею оружием по территории России. Министр обороны страны Борис Писториус объяснил это тем, что Берлин адаптировался к войне в Украине.

29 мая 10 стран поддержали удары их оружием по стране-агрессору, и их количество продолжает расти.

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