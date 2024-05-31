Білий дім підтвердив – вглиб Росії бити далекобійними ракетами ATACMS не можна

Майкл Карпентер заявив, що далекобійною американською зброєю українцям слід захищати себе на своїй території

ATACMS (Фото: USAASC)

США не дозволяють Україні завдавати ударів по території Росії, використовуючи американські далекобійні ракети ATACMS. Про це в інтерв'ю ТСН, яке транслювалося в ефірі національного телемарафону, заявив директор з питань Європи в Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента Байдена протягом усієї цієї війни давати Україні можливість захищати себе", – сказав він.

31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що Вашингтон дав Києву дозвіл на завдання ударів вглиб Росії з використанням американської зброї. The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

31 травня 2024 року видання Tagesschau із посиланням на речника федерального уряду країни повідомило, що Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по території Росії. Міністр оборони країни Борис Пісторіус пояснив це тим, що Берлін адаптувався до війни в Україні.

29 травня 10 країн підтримали удари їхньою зброєю по країні-агресорці, і їх кількість продовжує зростати.

Читайте також: Зеленський хоче, щоб США дозволили Україні бити по Росії її далекобійною зброєю