ВСУ потопили подлодку и существенно повредили С-400 россиян в оккупированном Крыму
2 августа Силы обороны ударили по подлодке и комплексу С-400 россиян во временно оккупированном Крыму: судно затонуло, существенно повреждены четыре пусковые установки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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По данным Генштаба, 2 августа защитники существенно повредили четыре пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" – это сделали подразделения ракетных войск во взаимодействии с Военно-морскими силами.
А еще Силы обороны успешно ударили по подлодке Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя — судно затонуло на месте по причине попадания, пишут в сообщении.
Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО относится к классу Kilo) – одна из четырех субмарин такого класса, способных применять крылатые ракеты "Калибр". Общая стоимость судна оценивается в $300 млн.
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"Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года. Уже 13 сентября 2023-го подлодка получила существенные повреждения в результате украинской ракетной атаки.
В дальнейшем оккупанты проводили ремонт и испытания субмарины в акватории Севастопольской гавани, пишет Генштаб.
"Уничтожение "Ростова-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря", – заключают военные.
В ночь на 26 июля Силы оборонынанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки ВСУ по аэродрому.
Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 3 августа Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области России.
- Собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники ГУР поразили склад горюче-смазочных материалов в этом регионе.
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