ВСУ потопили подлодку и существенно повредили С-400 россиян в оккупированном Крыму

Подлодка "Ростов-на-Дону" (Фото: ресурс оккупантов)

2 августа Силы обороны ударили по подлодке и комплексу С-400 россиян во временно оккупированном Крыму: судно затонуло, существенно повреждены четыре пусковые установки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, 2 августа защитники существенно повредили четыре пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" – это сделали подразделения ракетных войск во взаимодействии с Военно-морскими силами.

А еще Силы обороны успешно ударили по подлодке Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя — судно затонуло на месте по причине попадания, пишут в сообщении.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО относится к классу Kilo) – одна из четырех субмарин такого класса, способных применять крылатые ракеты "Калибр". Общая стоимость судна оценивается в $300 млн.

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"Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года. Уже 13 сентября 2023-го подлодка получила существенные повреждения в результате украинской ракетной атаки.

В дальнейшем оккупанты проводили ремонт и испытания субмарины в акватории Севастопольской гавани, пишет Генштаб.

"Уничтожение "Ростова-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря", – заключают военные.

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