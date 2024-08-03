Сили оборони потопили підводний човен та суттєво пошкодили С-400 росіян в окупованому Криму

Підводний човен "Ростов-на-Дону" (Фото: ресурс окупантів)

2 серпня Сили оборони вдарили по підводному човну та комплексу С-400 росіян у тимчасово окупованому Криму: судно затонуло, суттєво пошкоджено чотири пускові установки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, 2 серпня захисники суттєво пошкодили чотири пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" — це зробили підрозділи ракетних військ у взаємодії з Військово-морськими силами.

А ще Сили оборони успішно вдарили по підводному човну Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя — судно затонуло на місці унаслідок влучання, пишуть у повідомленні.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО належить до класу Kilo) — одна з чотирьох субмарин такого класу, здатних застосовувати крилаті ракети "Калібр". Загальна вартість судна оцінюється у $300 млн.

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"Ростов-на-Дону" ввели в експлуатацію 26 грудня 2014 року. Уже 13 вересня 2023-го підводний човен зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок української ракетної атаки.

Надалі окупанти проводили ремонт та випробування субмарини в акваторії Севастопольської гавані, пише Генштаб.

"Знищення "Ростова-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", – підсумовують військові.

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