Зеленский: Авиацию РФ нужно уничтожать там, где она есть – удары по аэродромам справедливы

Президент сообщил, что только за эту неделю Россия применила против Украины более 600 управляемых авиабомб.

Российский Су-34 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российскую авиацию необходимо уничтожать "там, где она есть" – и удары по аэродромам РФ вполне справедливы. Такие удары и совместное с партнерами "решение по безопасности" насчет этого – единственный реальный способ защитить украинцев, отметил глава государства.

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"Российскую боевую авиацию нужно уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только эффективны. Бить по российским аэродромам – это тоже вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами – решение по безопасности" , – написал он.

По словам президента, только таким образом реально обеспечить защиту для украинцев.

Глава государства сообщил, что только за эту неделю Россия применила против Украины более 600 управляемых авиабомб.

"Должны остановить этот ежедневный российский террор общими сильными решениями", – подытожил глава государства.

Под "решением по безопасности", вероятно, имеется ввиду разрешение наносить удары оружием партнеров Украины по ключевым российским аэродромам. О такой проблеме, из-за ограничения дальности ударов по РФ в июне заявляло издание The Washinghton Post со ссылкой на двух анонимных украинских чиновников.

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