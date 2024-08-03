Зеленський: Авіацію РФ треба знищувати там, де вона є – удари по аеродромах цілком справедливі

Президент зауважив, що лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 600 керованих авіабомб

Російський Су-34 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Президент Володимир Зеленський заявив, що російську авіацію необхідно знищувати "там, де вона є" – і удари по аеродромах РФ є цілком справедливими. Такі удари та спільне з партнерами "безпекове рішення" щодо цього є єдиним реальним способом захистити українців, зазначив голова держави.

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"Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах – це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами – безпекове рішення", – написав він.

За словами президента, тільки у такий спосіб реально забезпечити захист для українців.

Президент зауважив, що лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 600 керованих авіабомб.

"Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями", – підсумував очільник держави.

Під "безпековим рішенням", ймовірно, мається на увазі дозвіл завдавати ударів зброєю партнерів України по ключових російських аеродромах. Про таку проблему, через обмеження дальності ударів по РФ, у червні заявляло видання The Washinghton Post з посиланням на двох анонімних українських чиновників.

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