Попри отримання Україною F-16, США не змінили позицію щодо дальності ударів по Росії – Держдеп

Український F-16 (Фото: Telegram Володимир Зеленський)

Після передання Україні багатоцільових винищувачів F-16 позиція США щодо обмежень українських ударів по території Росії західною зброєю не змінилася. Сполучені Штати змінюють свою політику згідно з безпековою ситуацією та потребами українських військових, пояснив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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Журналіст запитав, чи після передання F-16 уряд США готовий розв'язати Україні руки для більш далекобійних ударів по військових цілях на території РФ.

"Моя відповідь сьогодні не змінилася: ми [США] постійно дивимось на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. І це процес, який ми пройшли від самого початку. І ми ухвалюємо ці рішення як щодо конкретної зброї, яку ми надаємо Україні, так і щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї", – заявив Міллер.

3 серпня, після успішного українського удару по аеродрому "Морозовськ", президент Володимир Зеленський заявив: необхідно, аби партнери дозволили завдавати далекобійних ударів по РФ.

У червні видання The Washinghton Post з посиланням на двох анонімних українських чиновників писало, що без дозволу на далекобійні удари Україна не може уразити західною зброєю ключові аеродроми на території РФ.

31 липня агентство Bloomberg першою повідомило, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16. На той момент Україна офіційно не підтверджувала отримання F-16.

4 серпня президент Зеленський офіційно повідомив про отримання Україною перших F-16 .

Зеленський наголосив: кількості літаків F-16 і навчених пілотів поки недостатньо — і держава очікує на додаткові винищувачі від партнерів, а українські пілоти й інженери продовжують навчатися та тренуватися.

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