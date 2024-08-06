Попри отримання Україною F-16, США не змінили позицію щодо дальності ударів по Росії – Держдеп
Після передання Україні багатоцільових винищувачів F-16 позиція США щодо обмежень українських ударів по території Росії західною зброєю не змінилася. Сполучені Штати змінюють свою політику згідно з безпековою ситуацією та потребами українських військових, пояснив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.
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Журналіст запитав, чи після передання F-16 уряд США готовий розв'язати Україні руки для більш далекобійних ударів по військових цілях на території РФ.
"Моя відповідь сьогодні не змінилася: ми [США] постійно дивимось на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. І це процес, який ми пройшли від самого початку. І ми ухвалюємо ці рішення як щодо конкретної зброї, яку ми надаємо Україні, так і щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї", – заявив Міллер.
3 серпня, після успішного українського удару по аеродрому "Морозовськ", президент Володимир Зеленський заявив: необхідно, аби партнери дозволили завдавати далекобійних ударів по РФ.
У червні видання The Washinghton Post з посиланням на двох анонімних українських чиновників писало, що без дозволу на далекобійні удари Україна не може уразити західною зброєю ключові аеродроми на території РФ.
- 31 липня агентство Bloomberg першою повідомило, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16. На той момент Україна офіційно не підтверджувала отримання F-16.
4 серпня президентЗеленський офіційно повідомив проотримання Україною перших F-16 .
Зеленський наголосив: кількості літаків F-16 і навчених пілотів поки недостатньо — і держава очікує на додаткові винищувачі від партнерів, а українські пілоти й інженери продовжують навчатися та тренуватися.
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