Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну – Bloomberg

Точна кількість не повідомляється, але зазначається, що їх небагато

Винищувачі F-16 (Фото: Antonio Pedro Santos/EPA)

Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Вони розповіли, що кінцевим терміном для передання Збройним Силам України військових літаків американського виробництва був кінець липня, і він був дотриманий. Співрозмовники Bloomberg зазначили, що кількість літаків, які отримала Україна, "невелика".

У матеріалі йдеться, що це є довгоочікуваним кроком, який може підвищити здатність України відбивати російські атаки. Навіть якщо спочатку кількість літаків буде невеликою, з часом вони допоможуть Києву наростити потенціал, щоб підірвати повітряну перевагу Росії, пишуть журналісти.