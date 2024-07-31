Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну – Bloomberg
Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.
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Вони розповіли, що кінцевим терміном для передання Збройним Силам України військових літаків американського виробництва був кінець липня, і він був дотриманий. Співрозмовники Bloomberg зазначили, що кількість літаків, які отримала Україна, "невелика".
У матеріалі йдеться, що це є довгоочікуваним кроком, який може підвищити здатність України відбивати російські атаки. Навіть якщо спочатку кількість літаків буде невеликою, з часом вони допоможуть Києву наростити потенціал, щоб підірвати повітряну перевагу Росії, пишуть журналісти.
- 10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.
- Того ж дня Норвегія оголосила, що передасть ЗСУ шість винищувачів F-16.
- 30 липня газета WSJ писала, що США погодилися озброїти F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю.