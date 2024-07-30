WSJ: США обладнають F-16 для України сучасним озброєнням власного виробництва

Винищувачі F-16 (Фото: Antonio Pedro Santos/EPA)

США погодилися озброїти винищувачі F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського посадовця.

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У матеріалі йдеться, що Данія та Нідерланди мають передати Україні F-16 найближчим часом, також у майбутньому очікуються постачання винищувачів від Бельгії та Норвегії. Але залишалося нерозв'язаним питання озброєння для винищувачів.

Співрозмовник WSJ розповів, що попри обмежені запаси та виробничі потужності, Вашингтон вирішив передати Києву боєприпаси класу "повітря-земля", комплекти точного наведення для бомб та сучасні ракети класу "повітря-повітря". Він зазначив, що кількість озброєння, яку запланували поставити, буде достатньою для задоволення найнагальніших потреб України.

"Ми впевнені, що зможемо поставити всю цю [зброю], принаймні ті критичні обсяги, які їм потрібні", – наголосив він.

За інформацією видання, Україна отримає:

→ ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM;

→ версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю;

→ бомби малого діаметра, які вибухають у вузькому радіусі ураження;

→ сучасні ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM;

→ ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря" для літаків.

У Європі деякі країни відмовились відправляти великі обсяги своїх обмежених запасів повітряних боєприпасів до Києва, тому союзники запропонували рішення, яке Пентагон назвав "проривом". Європейські країни можуть об’єднати свої фінанси для закупівлі авіаційної зброї у США для відправлення до України, сказав американський посадовець.

10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.

Того ж дня Міноборони Нідерландів виділило 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які передадуть Україні.

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