Зеленський підтвердив, що обіцяних 18 місяців тому F-16 ще немає. Але є важливе рішення Польщі

Минуло вже півтора року, проте літаків F-16 в українському небі все ще немає. Але Варшава ухвалила рішення, яке допоможе якнайшвидше отримати їх

F-16 (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Україна поки не отримала від союзників обіцяних F-16, проте польський уряд ухвалив рішення, яке пришвидшить постачання. Про це заявив президент Володимир Зеленський в Х.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Глава держави повідомив, що 18 липня зустрівся із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України.

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16", – написав Зеленський і подякував Туску за ефективне виконання попередніх домовленостей.

Ані Зеленський, ані польський уряд не уточнили, про яке рішення йдеться. Польща не анонсувала безпосереднього передання Україні літаків – їх мають надати Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія.

В інтерв’ю ВВС Зеленський підтвердив, що поки що Україна не побачила обіцяних Заходом винищувачів.

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", – сказав він.

Президент підкреслив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти Україні відбити домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".

Минулого тижня Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

Він також заявив, що для того, щоб наздогнати Росію у її можливостях у небі, Україна потребує 128 західних винищувачів F-16.

Арахамія завив, що Україна усвідомлює – щойно перші F-16 з'являться в країні, РФ почне "велике полювання" – буде купувати агентів, які зливатимуть місця розташування і таке інше.

Читайте також: Арахамія: В нас вже вузьке місце – не борти, а люди. Обіцяних літаків вдвічі більше