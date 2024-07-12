Зеленський закликав розширити навчання для українських льотчиків на F-16

За його словами, Росія використовує близько 300 бойових літаків – Україні потрібна така сама кількість

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це він заявив під час виступу в Раді Україна-НАТО.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Президент акцентував на необхідності достатньої кількості винищувачів F-16 для протидії російським авіаударам. За його словами, Росія використовує близько 300 бойових літаків – Україні потрібна така сама кількість.

Для досягнення цієї мети необхідно розширити навчальні місії для українських льотчиків, підкреслив він.

"Скільки років ми чекатимемо на половину з 300 літаків за нинішніх темпів постачань і навчання? Війна не повинна тривати так довго. А у випадку з F-16 це не залежить від нас", – сказав Зеленський.

10 липня Зеленський заявив, що для того, щоб наздогнати Росію у її можливостях в небі, Україна потребує 128 західних винищувачів F-16.

10 червня 2024 року начальник авіації командування Повітряних сил заявив, що частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Салліван заявив, що винищувачі F-16, які США нададуть Києву, будуть розміщені на території України.

10 липня Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16 – вони з'являться в українському небі вже цього літа.

Читайте також: "Райдужні перспективи бездіяльності". Що Україні приніс саміт НАТО