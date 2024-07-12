Зеленский призвал расширить обучение для украинских летчиков на F-16

По его словам, Россия использует около 300 боевых самолетов – Украине нужно такое же количество

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом он заявил во время выступления в Совете Украина-НАТО.

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Президент акцентировал на необходимости достаточного количества истребителей F-16 для противодействия российским авиаударам. По его словам, Россия использует около 300 боевых самолетов – Украине нужно такое же количество.

Для достижения этой цели необходимо расширить обучающие миссии для украинских летчиков, подчеркнул он.

"Сколько лет мы будем ждать половины из 300 самолетов при нынешних темпах поставок и обучения? Война не должна длиться так долго. А в случае с F-16 это не зависит от нас", – сказал Зеленский.

10 июля Зеленский заявил, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 западных истребителях F-16.

10 июня 2024 года начальник авиации командования Воздушных сил заявил, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Салливан заявил, что истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины.

10 июля Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16 – они появятся в украинском небе уже этим летом.

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