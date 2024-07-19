Зеленский сообщил – обещанных 18 месяцев назад F-16 еще нет. Но есть важное решение Польши

Прошло уже полтора года, но самолетов F-16 в украинском небе все еще нет. Но Варшава приняла решение, которое поможет как можно быстрее получить их

F-16 (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Украина пока не получила от союзников обещанных F-16, однако польское правительство приняло решение, которое ускорит поставки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Х.

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Глава государства сообщил, что 18 июля встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины.

"И сегодня у нас есть положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", – написал Зеленский и поблагодарил Туска за эффективное выполнение предварительных договоренностей.

Ни Зеленский, ни польское правительство не уточнили, о каком решении идет речь. Польша не анонсировала непосредственной передачи Украине самолетов – их должны предоставить Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

В интервью BBC Зеленский подтвердил, что пока Украина не увидела обещанных Западом истребителей.

"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", – сказал он.

Президент подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь Украине отбить доминирование России в воздухе и "разблокировать небо".

На прошлой неделе Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.

Он также заявил, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 западных истребителях F-16.

Арахамия завил, что Украина осознает – как только первые F-16 появятся в стране, РФ начнет "большую охоту" – покупать агентов, которые будут сливать местоположения и так далее.

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