Зеленский сообщил – обещанных 18 месяцев назад F-16 еще нет. Но есть важное решение Польши
Украина пока не получила от союзников обещанных F-16, однако польское правительство приняло решение, которое ускорит поставки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Х.
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Глава государства сообщил, что 18 июля встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины.
"И сегодня у нас есть положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", – написал Зеленский и поблагодарил Туска за эффективное выполнение предварительных договоренностей.
Ни Зеленский, ни польское правительство не уточнили, о каком решении идет речь. Польша не анонсировала непосредственной передачи Украине самолетов – их должны предоставить Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.
В интервью BBC Зеленский подтвердил, что пока Украина не увидела обещанных Западом истребителей.
"Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели", – сказал он.
Президент подчеркнул, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь Украине отбить доминирование России в воздухе и "разблокировать небо".
- На прошлой неделе Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.
- Он также заявил, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 западных истребителях F-16.
- Арахамия завил, что Украина осознает – как только первые F-16 появятся в стране, РФ начнет "большую охоту" – покупать агентов, которые будут сливать местоположения и так далее.
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