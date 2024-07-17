Арахамия: У нас уже узкое место – не борта, а люди. Обещанных самолетов вдвое больше

Арахамия отметил, что над этим вопросом идет работа на высшем политическом уровне – Украина просит другие страны "подвинуться" в очереди на полигоны

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем у Украины есть обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава фракции Слуга народа, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

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Комментируя недостаточно быстрые темпы поставок самолетов, Арахамия подчеркнул, что к этому следует относиться с пониманием, так как это все равно рекордные сроки. Во вневоенное время сроки поставки авиации всегда составляют пять-шесть лет, а в случае с Украиной сейчас речь идет об одном годе.

"Сейчас количество обещанных нам бортов <…> у нас уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место – уже не борта, а люди", – сказал Арахамия.

Он отметил, что украинская делегация в США пыталась "подвинуть очередь" из других стран с полигонов, где проходят учения пилотов. В этом вопросе продолжается работа на высшем политическом уровне, в частности, об этом "не стесняется" просить другие страны президент Владимир Зеленский, отметил Арахамия.

На прошлой неделе Зеленский подчеркнул необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.

Он также заявил, что для того чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 западных истребителях F-16.

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