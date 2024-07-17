Арахамія: В нас вже вузьке місце – не борти, а люди. Обіцяних літаків вдвічі більше

Арахамія зазначив, що над цим питанням триває робота на вищому політичному рівні – Україна просить інші країни "посунутись" в черзі на полігони

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків і інженерів для обслуговування західної авіації. Про це в ефірі телемарафону розповів глава фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

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Коментуючи недостатньо швидкі темпи постачань літаків, Арахамія наголосив, що до цього треба ставитись із розумінням, адже це все одно рекордні строки. У позавійськовий час терміни постачання авіації завжди складають п’ять-шість років, а наразі у випадку з Україною йдеться про один рік.

"Зараз кількість обіцяних нам бортів <…> в нас вже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце – вже не борти, а люди", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн з полігонів, де проходять навчання пілотів. У цьому питанні триває робота на вищому політичному рівні, зокрема, про це "не соромиться" просити інші країни президент Володимир Зеленський, зазначив Арахамія.

Минулого тижня Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

Він також заявив, що для того щоб наздогнати Росію у її можливостях в небі, Україна потребує 128 західних винищувачів F-16.

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