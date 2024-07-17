Арахамія: В нас вже вузьке місце – не борти, а люди. Обіцяних літаків вдвічі більше
Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків і інженерів для обслуговування західної авіації. Про це в ефірі телемарафону розповів глава фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.
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Коментуючи недостатньо швидкі темпи постачань літаків, Арахамія наголосив, що до цього треба ставитись із розумінням, адже це все одно рекордні строки. У позавійськовий час терміни постачання авіації завжди складають п’ять-шість років, а наразі у випадку з Україною йдеться про один рік.
"Зараз кількість обіцяних нам бортів <…> в нас вже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце – вже не борти, а люди", – сказав Арахамія.
Він зазначив, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн з полігонів, де проходять навчання пілотів. У цьому питанні триває робота на вищому політичному рівні, зокрема, про це "не соромиться" просити інші країни президент Володимир Зеленський, зазначив Арахамія.
- Минулого тижня Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.
- Він також заявив, що для того щоб наздогнати Росію у її можливостях в небі, Україна потребує 128 західних винищувачів F-16.
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