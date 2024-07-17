Арахамия: Мы понимаем, что будет большая охота России на первые F-16 в Украине

Нардеп отметил, что кроме вопроса непосредственной передачи Украине самолетов сейчас есть и другие – в частности вопросы защиты бортов и учения

Давид Арахамия (Фото - пресс-служба Слуги народа)

Как только в Украине появятся первые западные истребители F-16, россияне будут пытаться их "подстрелить" ради пиара. Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции Слуга народа, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

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Одним из "узких мест" в вопросе поставок западной авиации Арахамия назвал то, что количество обещанных бортов уже вдвое больше, чем количество обученных людей – в частности пилотов и инженеров.

Второй проблемой он назвал то, что в Украине очень мало мест, которые инфраструктурно могут обслуживать расположение этих бортов.

"Конечно, будет охота на них со стороны РФ. Они будут ради пиара пытаться подбить первые F-16. Мы понимаем, что это будет охота большая – они будут покупать агентов, которые будут сливать местоположения и так далее", – сказал Арахамия.

Он резюмировал, что кроме передачи самолетов есть и много других вопросов – в частности об их защите.

На прошлой неделе Зеленский подчеркнул необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.

Он также заявил, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 западных истребителях F-16.

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