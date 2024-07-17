Арахамія: Ми розуміємо, що буде велике полювання Росії на перші F-16 в Україні

Нардеп зазначив, що крім питання безпосереднього надання Україні літаків наразі є і багато інших – зокрема питання захисту бортів і навчань

Давид Арахамія (Фото - пресслужба Слуги народу)

Щойно в Україні з’являться перші західні винищувачі F-16, росіяни будуть намагатись їх "вполювати" задля піару. Про це в ефірі телемарафону заявив глава фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Одним із "вузьких місць" у питанні постачання західної авіації Арахамія назвав те, що кількість обіцяних бортів вже вдвічі більша, ніж кількість навчених людей – зокрема пілотів і інженерів.

Другою проблемою він назвав те, що в Україні дуже мало місць, які інфраструктурно можуть обслуговувати розташування цих бортів.

"Звичайно, буде полювання на них із боку РФ. Вони будуть задля піару намагатися підбити перші F-16. Ми розуміємо, що це буде полювання велике – вони будуть купувати агентів, які будуть зливати місця розташування і таке інше", – сказав Арахамія.

Він резюмував, що окрім передавання літаків є і багато інших питань – зокрема їх захисту.

Минулого тижня Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

Він також заявив, що для того, щоб наздогнати Росію у її можливостях у небі, Україна потребує 128 західних винищувачів F-16.

Читайте також: Росія б'є по аеродромах. Чи дійсно знищили Су-27 у Миргороді та як це загрожує F-16