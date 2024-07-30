WSJ: США оборудуют F-16 для Украины современным вооружением собственного производства

Истребители F-16 (Фото: Antonio Pedro Santos/EPA)

США согласились вооружить истребители F-16, которые Украина получит от союзников, ракетами американского производства и другим современным оружием. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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В материале говорится, что Дания и Нидерланды должны передать Украине F-16 в ближайшее время, также в будущем ожидаются поставки истребителей от Бельгии и Норвегии. Но оставался нерешенным вопрос о вооружении для истребителей.

Собеседник WSJ рассказал, что, несмотря на ограниченные запасы и производственные мощности, Вашингтон решил передать Киеву боеприпасы класса "воздух-земля", комплекты точного наведения для бомб и современные ракеты класса "воздух-воздух". Он отметил, что количество вооружения, которое запланировали поставить, будет достаточным для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины.

"Мы уверены, что сможем поставить все это [оружие], по крайней мере, те критические объемы, которые им нужны", — подчеркнул он.

По информации издания, Украина получит:

→ ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM;

→ версии комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие;

→ бомбы малого диаметра, взрывающиеся в узком радиусе поражения;

→ современные ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM;

→ ракеты AIM-9X малой дальности класса "воздух-воздух" для самолетов.

В Европе некоторые страны отказались отправлять большие объемы своих ограниченных запасов воздушных боеприпасов в Киев, поэтому союзники предложили решение, которое Пентагон назвал "прорывом". Европейские страны могут объединить свои финансы для закупки авиационного оружия у США для отправки в Украину, сказал американский чиновник.

10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16.

В тот же день Минобороны Нидерландов выделило 300 млн евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые передадут Украине.

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