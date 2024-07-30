США розглядають розширення навчання українських пілотів на F-16 – WSJ

Раніше до цього закликав Володимир Зеленський

Винищувач F-16 (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Сполучені Штати розглядають можливість розширення навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського посадовця.

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Офіційні особи в США аналізують, чи можуть розширити навчання на наявному об’єкті в Аризоні, або потенційно дозволити українським пілотам використовувати іншу американську авіабазу.

У матеріалі WSJ йдеться, що навчання українських льотчиків проводиться в декількох країнах. Спочатку вони проходять курси англійської мови у Франції та Великій Британії. Льотна підготовка відбувається у США, Румунії й Данії.

12 липня президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

Глава держави акцентував на необхідності достатньої кількості винищувачів F-16 для протидії російським авіаударам. За його словами, Росія використовує близько 300 бойових літаків – Україні потрібна така сама кількість. Для досягнення цієї мети необхідно розширити навчальні місії для українських льотчиків, підкреслив він.

24 травня стало відомо, що перша група бойових пілотів з України завершила навчання на винищувачах F-16, яке проходило в США.

1 липня Politico писало, що демократи закликали Пентагон розширити навчання українських пілотів винищувачів F-16.

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