США рассматривают расширение обучения украинских пилотов на F-16 – WSJ
Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения обучения для украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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Официальные лица в США анализируют, могут ли расширить обучение на существующем объекте в Аризоне, или потенциально позволить украинским пилотам использовать другую американскую авиабазу.
В материале WSJ говорится, что обучение украинских летчиков проводится в нескольких странах. Сначала они проходят курсы английского языка во Франции и Великобритании. Летная подготовка проходит в США, Румынии и Дании.
12 июля президент Владимир Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости достаточного количества истребителей F-16 для противодействия российским авиаударам. По его словам, Россия использует около 300 боевых самолетов – Украине нужно такое же количество. Для достижения этой цели необходимо расширить миссию по обучению украинских летчиков, подчеркнул он.
- 24 мая стало известно, что первая группа боевых пилотов из Украины завершила обучение на истребителях F-16, которое проходило в США.
- 1 июля Politico писало, что демократы призвали Пентагон расширить обучение украинских пилотов истребителей F-16.
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