США рассматривают расширение обучения украинских пилотов на F-16 – WSJ

Истребитель F-16 (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения обучения для украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Официальные лица в США анализируют, могут ли расширить обучение на существующем объекте в Аризоне, или потенциально позволить украинским пилотам использовать другую американскую авиабазу.

В материале WSJ говорится, что обучение украинских летчиков проводится в нескольких странах. Сначала они проходят курсы английского языка во Франции и Великобритании. Летная подготовка проходит в США, Румынии и Дании.

12 июля президент Владимир Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости достаточного количества истребителей F-16 для противодействия российским авиаударам. По его словам, Россия использует около 300 боевых самолетов – Украине нужно такое же количество. Для достижения этой цели необходимо расширить миссию по обучению украинских летчиков, подчеркнул он.

24 мая стало известно, что первая группа боевых пилотов из Украины завершила обучение на истребителях F-16, которое проходило в США.

1 июля Politico писало, что демократы призвали Пентагон расширить обучение украинских пилотов истребителей F-16.

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