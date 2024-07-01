Демократы призывают Пентагон расширить обучение украинских пилотов на F-16 – Politico

Законодатели поддерживают просьбу Украины подготовить еще 10 авиаторов в этом году, передает издание

F-16 (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Группа 15 демократов из Палаты представителей Конгресса США призвала Пентагон расширить обучение украинских пилотов многоцелевых истребителей F-16, поскольку Киев пытается улучшить свою защиту от России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении издания.

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Парламентарии во главе с конгрессменом Адамом Шиффом от штата Калифорния поддерживают просьбу Украины о подготовке еще 10 пилотов F-16 в этом году – и в новом письме просят министра обороны Ллойда Остина осуществить это, пишет медиа.

"Запрос поступил в критический момент текущего конфликта Украины с Россией, где размещение самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны", — говорится в письме, полученном СМИ.

В документе отмечают: до конца года у Украины будет больше F-16, чем квалифицированных пилотов для них – и эта ситуация грозит подорвать те стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине.

Ранее Politico сообщало: Украина заявляла, что у нее есть 30 пилотов, имеющих право немедленно начать обучение в США, но администрация президента Джо Байдена сообщила Киеву, что не хватает мест для обучения пилотов в штате Аризона – там не могут принять более 12 авиаторов одновременно.

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Украина давит на партнеров, США и Европу, чтобы те увеличили скорость и масштаб подготовки пилотов, а союзники возражают – украинские специалисты еще не готовы начать массово летать на F-16, объясняет издание.

Американские конгрессмены утверждают, что у союзников по НАТО есть широкие учебные программы – и те могут удовлетворить запрос Украины относительно дополнительного обучения пилотов.

Однако законодатели США хотят, чтобы Пентагон был лидером в этом – это "может обеспечить самый целесообразный способ" расширить программу, утверждают они.

"Эти [будущие] усилия не только увеличивают способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепляют приверженность более широкой коалиции поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", – добавили демократы.

6 мая министерша обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом. 28 мая министерша иностранных дел Бельгии Лябиб сообщила, что к 2028 году страна передаст ВСУ 30 своих истребителей F-16.

10 июня Начальник авиации командования Воздушных сил заявил, что часть истребителей F-16 , которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Салливан заявил, что истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины.

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