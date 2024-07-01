Демократи закликають Пентагон розширити навчання українських пілотів на F-16 – Politico
Група 15 демократів з Палати представників Конгресу США закликала Пентагон розширити навчання українських пілотів багатоцільових винищувачів F-16, оскільки Київ намагається покращити свій захист від Росії. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на лист, який є у розпорядженні видання.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Парламентарі на чолі з конгресменом Адамом Шиффом від штату Каліфорнія підтримують прохання України про підготовку ще 10 пілотів F-16 цього року – і в новому листі просять міністра оборони Ллойда Остіна здійснити це, пише медіа.
"Запит надійшов у критичний момент поточного конфлікту України з Росією, де розміщення літаків F-16 може суттєво вплинути на результат війни", — йдеться у листі, котрий отримало ЗМІ.
У документі зазначають: до кінця року Україна матиме більше F-16, аніж кваліфікованих пілотів для них – і ця ситуація загрожує підірвати ті стратегічні переваги, котрі ці літаки можуть надати Україні.
Раніше Politico повідомляло: Україна заявляла, що в неї є 30 пілотів, котрі мають право негайно розпочати навчання у США, але адміністрація президента Джо Байдена повідомила Києву, що не вистачає місць для навчання пілотів у штаті Аризона – там не можуть прийняти більш ніж 12 авіаторів одночасно.
Читайте також: Перші F-16, ймовірно, прибудуть влітку. Очікується, що вони будуть захищати Харків – The Guardian
Україна тисне на партнерів, США та Європу, аби ті збільшили швидкість й масштаб підготовки пілотів, а натомість союзники заперечують – українські фахівці ще не готові почати масово літати на F-16, пояснює видання.
Натомість американські конгресмени стверджують, що у союзників по НАТО є широкі навчальні програми – і ті можуть задовольнити запит України щодо додаткового навчання пілотів.
Проте законодавці США хочуть, аби Пентагон був лідером у цьому – це "може забезпечити найдоцільніший спосіб" розширити програму, стверджують вони.
"Ці [майбутні] зусилля не тільки збільшують здатність України ефективно використовувати F-16, але й зміцнюють відданість ширшої коаліції підтримки України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність", – додали демократи.
- 6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку. 28 травня міністерка закордонних справ Бельгії Лябіб повідомила, що до 2028 року країна передасть ЗСУ 30 своїх винищувачів F-16.
- 10 червня Начальник авіації командування Повітряних сил заявив, що частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах.
- Радник Білого дому з питань національної безпеки Салліван заявив, що винищувачі F-16, які США нададуть Києву, будуть розміщені на території України.
Читайте також: Голова розвідкомітету Конгресу виступив за ширше використання зброї США для ударів по РФ