Первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину – Bloomberg

Точное количество не сообщается, но отмечается, что их немного

Истребители F-16 (Фото: Antonio Pedro Santos/EPA)

Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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Они рассказали, что конечным сроком для передачи Вооруженным Силам Украины военных самолетов американского производства был конец июля, и он был соблюден. Собеседники Bloomberg отметили, что количество самолетов, полученных Украиной, "невелико".

В материале говорится, что это долгожданный шаг, который может повысить способность Украины отражать российские атаки. Даже если сначала количество самолетов будет небольшим, со временем они помогут Киеву нарастить потенциал, чтобы подорвать воздушное превосходство России, пишут журналисты.

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