Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16

Поставки начнутся в этом году, заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стере

Истребитель F-16 (Фото: Bo Amstup/EPA)

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Об этом в кулуарах саммита НАТО сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, его цитирует издание VG.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Способность Украины защищаться от атак с воздуха абсолютно важна в ее оборонительной битве против России. Сейчас Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16", — заявил премьер Норвегии.

Он отметил, что поставки самолетов начнутся в 2024 году.

24 августа 2023 года Стере во время визита в Украину объявил, что Норвегия приняла решение передать Киеву западные самолеты F-16. Однако тогда он не раскрыл ни их количество, ни ориентировочные сроки поставок.

3 января Минобороны Норвегии сообщило, что страна отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов.

15 апреля глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что коалиция истребителей передаст Украине "значительное количество" самолетов F-16, которые будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить за линией фронта.

Читайте также: Норвегия выделяет 240 млн евро на усиление ПВО Украины