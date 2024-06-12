Норвегия выделяет 240 млн евро на усиление ПВО Украины
Норвегия выделит для Украины 240 млн евро на усиление противовоздушной обороны страны – речь идет о закупке системы Patriot и передаче ракет к ней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внешних дел страны.
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В ведомстве заявили, что Норвегия вместе с Германией, Данией и Нидерландами повторно закупят комплекс Patriot для Сил обороны.
На это в Осло пообещали выделить 240 млн евро.
Также в МИД Норвегии отметили, что финансовая помощь будет способствовать тому, чтобы 100 ракет к комплексам Patriot как можно скорее передали Украине. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вместе с союзниками Германия планирует предоставить украинским бойцам эти ракеты "в ближайшие недели".
125 млн евро от общей суммы Норвегия направит на сотрудничество по передаче ракет Украине, добавили в ведомстве.
- 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что передаст Силам обороны "в ближайшие недели и месяцы" третью систему Patriot.
- Зеленский сообщил, что в ближайшем будущем Украина ожидает принятия решений от США и партнеров из Европы о передаче еще двух-трех Patriot.
- Также в правительстве Нидерландов заявили, что государство предоставит Украине радар и три пусковые установки к Patriot и выделит 60 млн евро на закупку дронов.
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