Норвегия выделяет 240 млн евро на усиление ПВО Украины

Норвегия совместно с Германией, Данией и Нидерландами профинансируют повторную закупку системы Patriot для Украины

Patriot (Фото: EPA)

Норвегия выделит для Украины 240 млн евро на усиление противовоздушной обороны страны – речь идет о закупке системы Patriot и передаче ракет к ней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внешних дел страны.

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В ведомстве заявили, что Норвегия вместе с Германией, Данией и Нидерландами повторно закупят комплекс Patriot для Сил обороны.

На это в Осло пообещали выделить 240 млн евро.

Также в МИД Норвегии отметили, что финансовая помощь будет способствовать тому, чтобы 100 ракет к комплексам Patriot как можно скорее передали Украине. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вместе с союзниками Германия планирует предоставить украинским бойцам эти ракеты "в ближайшие недели".

125 млн евро от общей суммы Норвегия направит на сотрудничество по передаче ракет Украине, добавили в ведомстве.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что передаст Силам обороны "в ближайшие недели и месяцы" третью систему Patriot.

Зеленский сообщил, что в ближайшем будущем Украина ожидает принятия решений от США и партнеров из Европы о передаче еще двух-трех Patriot.

Также в правительстве Нидерландов заявили, что государство предоставит Украине радар и три пусковые установки к Patriot и выделит 60 млн евро на закупку дронов.

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