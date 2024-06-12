Норвегія виділяє 240 млн євро на посилення ППО України

Норвегія спільно з Німеччиною, Данією та Нідерландами профінансують повторну закупівлю системи Patriot для України

Patriot (Фото: EPA)

Норвегія виділить для України 240 млн євро на посилення протиповітряної оборони держави – йдеться про закупівлю системи Patriot та передаванні ракет до неї. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства зовнішніх справ країни.

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У відомстві заявили, що Норвегія разом із Німеччиною, Данією та Нідерландами повторно закуплять комплекс Patriot для Сил оборони.

На це в Осло пообіцяли виділити 240 млн євро.

Також у МЗС Норвегії зауважили, що фінансова допомога сприятиме тому, щоб 100 ракет до комплексів Patriot якомога швидше передали Україні. Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що спільно із союзниками Німеччина планує надати українським бійцям ці ракети "найближчими тижнями".

125 млн євро від загальної суми Норвегія направить на співпрацю щодо передавання ракет Україні, додали у відомстві.

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третю систему Patriot.

Зеленський повідомив, що в найближчому майбутньому Україна очікує на ухвалення рішень від США та партнерів з Європи щодо передавання ще двох-трьох Patriot.

Також в уряді Нідерландів заявили, що держава надасть Україні радар та три пускові установки до Patriot і виділить 60 млн євро на закупівлю дронів.

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