Президент Володимир Зеленський повідомив, що західні багатоцільові винищувачі F-16 вже в Україні й використовуються військовими.

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"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат", — написав він.

Також президент подякував усім партнерам, які дієво допомагають з цими винищувачами, а також першим державам, які прийняли запит на ці літаки — Данії, Нідерландам та США.

Кількість отриманих літаків не уточнюється. У відео показано щонайменше два винищувачі.

ДОПОВНЕНО о 18:00. Зеленський наголосив: кількості літаків F-16 та навчених пілотів наразі недостатньо — і держава очікує на додаткові винищувачі від партнерів, а українські пілоти й інженери продовжують навчатися та тренуватися.

Ось F-16 з опублікованого у Telegram Зеленського відео:

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Скриншот з відео

На цьому кадрі, ймовірно, на літаку встановлено керовані авіаракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM (крайня ліворуч) та AIM-9 Sidewinder. У першої, залежно від модифікації, дальність пуску становить до 180 км. У другої ракети дальність становить до 35 км, теж залежно від модифікації.

Скриншот з відео

31 липня агенція Bloomberg повідомила, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16.

The Telegraph заявило, що наразі F-16 використовуються Україною лише для протиповітряної оборони – цього не заперечили у Повітряних силах.

На той момент Україна офіційно не підтверджувала отримання F-16. Представник Білого дому радив звертатися до української сторони щодо підтвердження отримання літаків.

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