У радника Байдена спитали про F-16 в Україні: Спитайте в українців, ми обіцяли до кінця літа
Радник Білого дому Джон Кірбі порадив звернутися до українців щодо повідомлень про прибуття перших винищувачів F-16 до країни. США заявляли, що літаки надійдуть до кінця літа – і в них немає підстав у цьому сумніватися, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США під час брифінгу.
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"Вам треба було б говорити з українцями. Я точно не буду говорити про військові спроможності", – відповів Кірбі.
США говорили, зокрема, на саміті НАТО, що процес передання Україні F-16 продовжує рухатися вперед, зауважив радник.
Він зазначив: Сполучені Штати сказали, що F-16 будуть введені в експлуатацію до кінця літа, – і у держави "немає підстав сумніватися у цьому".
Раніше, 31 липня, агенція Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників заявила, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16.
Україна наразі це офіційно не підтверджувала.
- 10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.
- Того ж дня Норвегія оголосила, що передасть ЗСУ шість винищувачів F-16.
- 30 липня газета WSJ писала, що США погодилися озброїти F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю.
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