У радника Байдена спитали про F-16 в Україні: Спитайте в українців, ми обіцяли до кінця літа

Раніше агенція Bloomberg із посиланням на анонімних співрозмовників заявила про прибуття першої партії багатоцільових винищувачів в Україну

F-16 (Ілюстративне фото: EPA)

Радник Білого дому Джон Кірбі порадив звернутися до українців щодо повідомлень про прибуття перших винищувачів F-16 до країни. США заявляли, що літаки надійдуть до кінця літа – і в них немає підстав у цьому сумніватися, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США під час брифінгу.

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"Вам треба було б говорити з українцями. Я точно не буду говорити про військові спроможності", – відповів Кірбі.

США говорили, зокрема, на саміті НАТО, що процес передання Україні F-16 продовжує рухатися вперед, зауважив радник.

Він зазначив: Сполучені Штати сказали, що F-16 будуть введені в експлуатацію до кінця літа, – і у держави "немає підстав сумніватися у цьому".

Раніше, 31 липня, агенція Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників заявила, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16.

Україна наразі це офіційно не підтверджувала.

ДОВІДКА. Спроможність (оперативна, бойова, спеціальна) (англ. – capability) – здатність органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій збройних сил або сукупність сил і засобів оборони виконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених військових цілей) за певних умов, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів. (оперативна, бойова, спеціальна) (англ. – capability) – здатність органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій збройних сил абовиконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених військових цілей) за певних умов, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів.

10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.

Того ж дня Норвегія оголосила, що передасть ЗСУ шість винищувачів F-16.

30 липня газета WSJ писала, що США погодилися озброїти F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю.

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