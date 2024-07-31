У радника Байдена спитали про F-16 в Україні: Спитайте в українців, ми обіцяли до кінця літа
F-16 (Ілюстративне фото: EPA)

Радник Білого дому Джон Кірбі порадив звернутися до українців щодо повідомлень про прибуття перших винищувачів F-16 до країни. США заявляли, що літаки надійдуть до кінця літа – і в них немає підстав у цьому сумніватися, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США під час брифінгу.

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"Вам треба було б говорити з українцями. Я точно не буду говорити про військові спроможності", – відповів Кірбі.

США говорили, зокрема, на саміті НАТО, що процес передання Україні F-16 продовжує рухатися вперед, зауважив радник.

Він зазначив: Сполучені Штати сказали, що F-16 будуть введені в експлуатацію до кінця літа, – і у держави "немає підстав сумніватися у цьому".

Раніше, 31 липня, агенція Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників заявила, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16. 

Україна наразі це офіційно не підтверджувала.

ДОВІДКА.
Спроможність (оперативна, бойова, спеціальна) (англ. – capability) – здатність органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій збройних сил або сукупність сил і засобів оборони виконувати певні завдання (забезпечувати реалізацію визначених військових цілей) за певних умов, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів.  
  • 10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.
  • Того ж дня Норвегія оголосила, що передасть ЗСУ шість винищувачів F-16.
  • 30 липня газета WSJ писала, що США погодилися озброїти F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю. 

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