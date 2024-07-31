У советника Байдена спросили о F-16 в Украине: Спросите у них, США обещали до конца лета

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников заявило о прибытии первой партии многоцелевых истребителей в Украину

F-16 (Иллюстративное фото: EPA)

Советник Белого дома Джон Кирби посоветовал обратиться к украинцам по поводу сообщений о прибытии первых истребителей F-16 в страну. США заявляли, что самолеты поступят к концу лета – у них нет оснований в этом сомневаться, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США во время брифинга.

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"Вам надо бы говорить с украинцами. Я точно не буду говорить о военных способностях", – ответил Кирби.

США говорили, в частности, на саммите НАТО, что процесс передачи Украине F-16 продолжает двигаться вперед, заметил советник.

Он отметил: Соединенные Штаты сказали, что F-16 будут введены в эксплуатацию до конца лета, и у государства "нет оснований сомневаться в этом".

Ранее, 31 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников заявило, что Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16.

Украина пока это официально не подтверждала.

СПРАВКА. Способность (оперативная, боевая, специальная) (англ. – capability) – возможность органов военного управления, соединений, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций вооруженных сил или совокупность сил и средств обороны выполнять определенные задачи (обеспечивать реализацию определенных военных целей) при определенных условиях, ресурсного обеспечения и в соответствии с установленными стандартами. (оперативная, боевая, специальная) (англ. – capability) – возможность органов военного управления, соединений, воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций вооруженных сил иливыполнять определенные задачи (обеспечивать реализацию определенных военных целей) при определенных условиях, ресурсного обеспечения и в соответствии с установленными стандартами.

10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16.

В тот же день Норвегия объявила, что передаст ВСУ шесть истребителей F-16.

30 июля газета WSJ писала, что США согласились вооружить F-16, которые Украина получит от союзников, ракетами американского производства и другим современным оружием.

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