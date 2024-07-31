У советника Байдена спросили о F-16 в Украине: Спросите у них, США обещали до конца лета
Советник Белого дома Джон Кирби посоветовал обратиться к украинцам по поводу сообщений о прибытии первых истребителей F-16 в страну. США заявляли, что самолеты поступят к концу лета – у них нет оснований в этом сомневаться, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США во время брифинга.
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"Вам надо бы говорить с украинцами. Я точно не буду говорить о военных способностях", – ответил Кирби.
США говорили, в частности, на саммите НАТО, что процесс передачи Украине F-16 продолжает двигаться вперед, заметил советник.
Он отметил: Соединенные Штаты сказали, что F-16 будут введены в эксплуатацию до конца лета, и у государства "нет оснований сомневаться в этом".
Ранее, 31 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников заявило, что Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16.
Украина пока это официально не подтверждала.
- 10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16.
- В тот же день Норвегия объявила, что передаст ВСУ шесть истребителей F-16.
- 30 июля газета WSJ писала, что США согласились вооружить F-16, которые Украина получит от союзников, ракетами американского производства и другим современным оружием.
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