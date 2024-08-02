Ексміністр оборони Британії про передання F-16: Ключовий момент проти Су-35

Грант Шаппс (Фото: EPA)

Винищувачі F-16, які прибувають в Україну, – ключовий момент проти російського диктатора Володимира Путіна та його літаків Су-35. Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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"F-16, що прибувають в Україну, знаменують собою переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35", – зазначив він.

Також Шаппс акцентував, що оскільки перша загальна група українських льотчиків закінчила підготовку в Королівських повітряних силах у березні, Британія та союзники повинні й далі робити все можливе, щоб підтримати Україну в битві за небо.

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31 липня Bloomberg повідомило, що Україна отримала від союзників першу партію літаків F-16. Це – перший інсайд про появу довгоочікуваних багатоцільових винищувачів в українському небі.

Радник Білого дому Джон Кірбі рекомендував звернутися до українців щодо повідомлень про прибуття F-16. Посадовець зауважив: США сказали, що F-16 будуть введені в експлуатацію до кінця літа, – і у держави "немає підстав сумніватися у цьому".

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