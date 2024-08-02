Экс-министр обороны Британии о передаче F-16: Ключевой момент против Су-35

31 июля Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию самолетов F-16

Грант Шаппс (Фото: EPA)

Истребители F-16, прибывающие в Украину, – ключевой момент против российского диктатора Владимира Путина и его самолетов Су-35. Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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"Прибывающие в Украину F-16 знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его Су-35", – отметил он.

Также Шаппс акцентировал, что, поскольку первая общая группа украинских летчиков закончила подготовку в Королевских воздушных силах в марте, Британия и союзники должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать Украину в битве за небо.

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31 июля Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию самолетов F-16. Это первый инсайт о появлении долгожданных многоцелевых истребителей в украинском небе.

Советник Белого дома Джон Кирби рекомендовал обратиться к украинцам по поводу сообщений о прибытии F-16. Чиновник отметил: США сказали, что F-16 будут введены в эксплуатацию до конца лета, – и у государства "нет оснований сомневаться в этом".

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