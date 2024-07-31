The Telegraph: F-16 пока использовались как ПВО – в Воздушных силах не отрицают

F-16 (Иллюстративное фото: Bo Amstrup/EPA)

Британское издание The Telegraph заявило, что в настоящее время многоцелевые истребители F-16 использовались Украиной только для противовоздушной обороны – неназванный представитель Воздушных сил ВСУ не отрицает информацию медиа.

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Издание утверждает, что украинцы совершили первые боевые вылеты на F-16 после долгожданного прибытия этих истребителей американского производства.

The Telegraph считает, что современные военные самолеты пока использовались только для противовоздушной обороны.

Неназванный представитель Воздушных сил не отрицал этого, отмечает СМИ.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников заявило, что Украина уже получила от союзников первую партию F-16. Также в соцсетях распространяются фото и видео якобы с этими самолетами в Украине. Установить подлинность этих кадров пока невозможно.

Украина официально не подтверждала получение F-16.

Советник Белого дома Джон Кирби посоветовал обратиться к украинцам насчет сообщений о прибытии F-16. Чиновник отметил: Соединенные Штаты сказали, что F-16 будут введены в эксплуатацию до конца лета – и у государства "нет оснований сомневаться в этом".

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10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16.

В тот же день Норвегия объявила, что передаст ВСУ шесть истребителей F-16.

30 июля газета WSJ писала, что США согласились вооружить F-16, которые Украина получит от союзников, ракетами американского производства и другим современным оружием.

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