The Telegraph: F-16 поки що використовувалися як ППО – у Повітряних силах не заперечують

F-16 (Ілюстративне фото: Bo Amstrup / EPA)

Британське видання The Telegraph заявило, що наразі багатоцільові винищувачі F-16 використовувалися Україною лише для протиповітряної оборони – неназваний представник Повітряних сил ЗСУ не заперечив інформацію медіа.

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Видання стверджує, що українці здійснили перші бойові вильоти на F-16 після довгоочікуваного прибуття цих винищувачів американського виробництва.

The Telegraph вважає, що сучасні військові літаки поки що використовувалися лише для протиповітряної оборони.

Неназваний представник Повітряних сил не заперечував цього, зауважує ЗМІ.

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Раніше агенція Bloomberg із посиланням на неназваних співбесідників заявила, що Україна вже отримала від союзників першу партію F-16. Також у соцмережах ширяться фото та відео нібито з цими літаками в Україні. Встановити автентичність цих кадрів поки що неможливо.

Україна наразі офіційно не підтверджувала отримання F-16.

Натомість радник Білого дому Джон Кірбі порадив звернутися до українців щодо повідомлень про прибуття F-16. Посадовець зауважив: Сполучені Штати сказали, що F-16 будуть введені в експлуатацію до кінця літа, – і у держави "немає підстав сумніватися у цьому".

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10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.

Того ж дня Норвегія оголосила, що передасть ЗСУ шість винищувачів F-16.

30 липня газета WSJ писала, що США погодилися озброїти F-16, які Україна отримає від союзників, ракетами американського виробництва та іншою сучасною зброєю.

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