Президент Владимир Зеленский сообщил, что западные многоцелевые истребители F-16 уже находятся в Украине и используются военными.

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"F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат", — написал он.

Также президент поблагодарил всех партнеров, которые действенно помогают с этими истребителями, а также первым государствам, принявшим запрос на эти самолеты — Дании, Нидерландам и США.

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