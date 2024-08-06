Несмотря на передачу Украине F-16, США не сменили мнение о дальности ударов по РФ – Госдеп
После передачи Украине многоцелевых истребителей F-16 позиция США по ограничению украинских ударов по территории России западным оружием не изменилась. Соединенные Штаты меняют свою политику в соответствии с ситуацией безопасности и потребностями украинских военных, пояснил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга.
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Журналист спросил, готово ли после передачи F-16 правительство США развязать Украине руки для более дальнобойных ударов по военным целям на территории РФ.
"Мой ответ сегодня не изменился: мы [США] постоянно смотрим на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию с безопасностью и пытаемся реагировать на их потребности. И это процесс, который мы прошли с самого начала. И мы принимаем эти решения как по конкретному оружию, которое мы предоставляем Украине, так и по ограничениям, если такие есть, которые мы накладываем на использование этого оружия", – заявил Миллер.
3 августа, после успешного украинского удара по аэродрому "Морозовск", президент Владимир Зеленский заявил: необходимо, чтобы партнеры разрешили наносить дальнобойные удары по РФ.
В июне The Washinghton Post со ссылкой на двух анонимных украинских чиновников писало, что без разрешения на дальнобойные удары Украина не может поразить западным оружием ключевые аэродромы на территории РФ.
- 31 июля агентство Bloomberg первым сообщило, что Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16. В тот момент Украина официально не подтверждала получение F-16.
4 августа президентЗеленский официально сообщил ополучение Украиной первых F-16 .
Зеленский подчеркнул: количества самолетов F-16 и обученных пилотов пока недостаточно — и государство ожидает дополнительных истребителей от партнеров, а украинские пилоты и инженеры продолжают учиться и тренироваться.
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