Несмотря на передачу Украине F-16, США не сменили мнение о дальности ударов по РФ – Госдеп

Украинский F-16 (Фото: Telegram Владимир Зеленский)

После передачи Украине многоцелевых истребителей F-16 позиция США по ограничению украинских ударов по территории России западным оружием не изменилась. Соединенные Штаты меняют свою политику в соответствии с ситуацией безопасности и потребностями украинских военных, пояснил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

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Журналист спросил, готово ли после передачи F-16 правительство США развязать Украине руки для более дальнобойных ударов по военным целям на территории РФ.

"Мой ответ сегодня не изменился: мы [США] постоянно смотрим на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию с безопасностью и пытаемся реагировать на их потребности. И это процесс, который мы прошли с самого начала. И мы принимаем эти решения как по конкретному оружию, которое мы предоставляем Украине, так и по ограничениям, если такие есть, которые мы накладываем на использование этого оружия", – заявил Миллер.

3 августа, после успешного украинского удара по аэродрому "Морозовск", президент Владимир Зеленский заявил: необходимо, чтобы партнеры разрешили наносить дальнобойные удары по РФ.

В июне The Washinghton Post со ссылкой на двух анонимных украинских чиновников писало, что без разрешения на дальнобойные удары Украина не может поразить западным оружием ключевые аэродромы на территории РФ.

31 июля агентство Bloomberg первым сообщило, что Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16. В тот момент Украина официально не подтверждала получение F-16.

4 августа президент Зеленский официально сообщил о получение Украиной первых F-16 .

Зеленский подчеркнул: количества самолетов F-16 и обученных пилотов пока недостаточно — и государство ожидает дополнительных истребителей от партнеров, а украинские пилоты и инженеры продолжают учиться и тренироваться.

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