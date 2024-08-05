Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск": РФ потеряла Су-34 и склад с боеприпасами

Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 3 августа Силы обороны ударили по аэродрому "Морозовск"

Истребитель Су-34 (Фото: Википедия)

Главное управление разведки Министерства обороны подтвердило уничтожение российского Су-34 и состава боекомплектов после удара по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области 3 августа. Об этом написала пресс-служба ГУР.

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Данные космической разведки свидетельствуют – в результате огневого поражения военного аэродрома России "Морозовск" 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками, ведь рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов, отметило ГУР.

Также спецназовцы рассказали, что от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли – там полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Четыре технических здания и два ангара на авиабазе, расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения, добавили в ГУР.

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