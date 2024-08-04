ГУР установило россиян из экипажа стратегического борта Ту-22М3, уничтоженного в апреле

Ту-22М3 (Фото: ресурс окупантов)

Сотрудники Главного управления разведки установили данные российских захватчиков из экипажа стратегического бомбардировщика Ту-22М3, уничтоженного военной разведкой и Воздушными силами в апреле 2024 года. Смогли катапультироваться все четверо, но выжили только два оккупанта, сообщили на сайте ГУР.

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Стратегический бомбардировщик с бортовым номером "11" принадлежал к 52-му тяжелому бомбардировочному авиаполку (военная часть 33310, авиабаза "Шайковка" Калужской области) – это соединение входит в 22-ю гвардейскую тяжелую авиадивизию Командование дальней авиации объясняет разведка.

19 апреля этот Ту-22М3 был уничтожен разведчиками и Воздушными силами – пораженный самолет упал вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае России. Ранее он взлетел с северокавказской авиабазы ​​"Моздок" к станице Кущевской в ​​Краснодарском крае - там находится рубеж пуска ракет Х-22 для атак по Украине.

Расстояние от линии фронта до места падения составляет более 300 км.

Начальник ГУР Кирилл Буданов акцентировал, что это первое сбитие самолета дальней авиации в российско-украинской войне.

Впоследствии разведчики установили имена и подробные сведения о четырех захватчиках из состава экипажа этого уничтоженного Ту-22М3.

И хотя все смогли катапультироваться, выжили только два оккупанта, акцентирует ГУР:

→ командир корабля – Колесников Сергей Анатольевич, заместитель командира эскадрильи по военно-политической работе, майор, личный номер Е-199209, проживает в Шайковке по адресу дом 7, квартира 55, разведен, имеет дочь;

→ штурман авиаотряда – Скрябичев Александр Владимирович, капитан, личный номер Е-179241, живет в Шайковке, дом 1, кв. 8, жена – Скрябичева Наталья, двое сыновей;

→ помощник командира корабля –Кононов Андрей Юрьевич, капитан, личный номер Ф-193346, жил в Шайковке, дом 1, кв. 41, вдова – Кононова Светлана, две дочери. Ликвидирован вместе с самолетом;

→ штурман-оператор авиаотряда – Грушанин Андрей Александрович, старший лейтенант, личный номер МТ-498741, разведен, детей нет. Ликвидирован вместе с самолетом.

Полные профайлы на этих захватчиков и других оккупантов с подробным описанием их преступлений размещены на специальном портале "Книга палачей украинского народа".

27 июля собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил , что ночью и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья". По словам собеседника, на "Оленье" предварительно было зафиксировано повреждение ТУ-22М3.

Уже 30 июля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на "Оленье" были повреждены сразу два самолета Ту-22М3.

Начальник ГУР Буданов сообщил, что удар по "Оленьи" и поражение дальних бомбардировщиков по крайней мере на несколько дней отсрочили очередные атаки оккупантов по Украине.

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