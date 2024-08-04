ГУР встановило росіян з екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, знищеного у квітні

Ту-22М3 (Фото: ресурс окупантів)

Співробітники Головного управління розвідки встановили дані російських загарбників з екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, знищеного воєнною розвідкою та Повітряними силами у квітні 2024 року. Змогли катапультуватися усі четверо, але вижило лише двоє окупантів, повідомили на сайті ГУР.

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Стратегічний бомбардувальник з бортовим номером "11" належав до 52 важкого бомбардувального авіаполку (військова частина 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області) – це з'єднання входить до 22 гвардійської важкої авіадивізії Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ, пояснює розвідка.

19 квітня цей Ту-22М3 був знищений розвідниками та Повітряними силами – уражений літак впав поблизу хутора Богомолов у Ставропольському краї Росії. Раніше він злетів з північнокавказької авіабази “Моздок” до станиці Кущевської у Краснодарському краї ― там міститься рубіж пуску ракет Х-22 для атак по Україні.

Відстань від лінії фронту до місця падіння становить понад 300 км.

Начальник ГУР Кирило Буданов акцентував, що це перше збиття літака дальньої авіації у російсько-українській війні.

Згодом розвідники встановили імена та детальні відомості про чотирьох загарбників зі складу екіпажу цього знищеного Ту-22М3.

І хоча усі змогли катапультуватися, вижили лише двоє окупантів, акцентує ГУР:

→ командир корабля – Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, мешкає у Шайковці за адресою будинок 7, квартира 55, розлучений, має дочку;

→ штурман авіазагону – Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, живе у Шайковці, будинок 1, кв. 8, дружина – Скрябічева Наталія, двоє синів;

→ помічник командира корабля –Кононов Андрій Юрійович, капітан, особистий номер Ф-193346, мешкав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, вдова – Кононова Світлана, дві доньки. Ліквідований разом з літаком;

→ штурман-оператор авіазагону – Грушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом з літаком.

Повні профайли на цих загарбників та інших окупантів із детальним описом їхніх злочинів розміщено на спеціальному порталі "Книга катів українського народу".

27 липня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах заявив , що вночі та вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья". За словами співбесідника, на "Оленьї" попередньо було зафіксовано пошкодження ТУ-22М3.

Уже 30 липня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що на "Оленьї" було пошкоджено одразу два літаки Ту-22М3.

Начальник ГУР Буданов повідомив, що удар по "Оленьї" та ураження дальніх бомбардувальників принаймні на кілька днів відтермінували чергові атаки окупантів по Україні.

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