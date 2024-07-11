Охматдит. Російський льотчик злив ГУР дані командирів авіації окупантів – джерело

Йдеться про дивізію авіації загарбників, яка базується на аеродромі "Енгельс"

Охматдит (Фото: Telegram Денис Шмигаль)

Після удару РФ по дитячій лікарні "Охмадит" з Головним управлінням розвідки зв’язався російський військовий льотчик – він надав інформацію щодо 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, яка регулярно атакує Україну ракетами. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

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Співбесідник стверджує: дані росіянин надав через чат-бот ГУР ще у день атаки 8 липня – мотивацію пояснює тим, що "шокований ударом по дитячій лікарні".

Отримані документи стосуються роботи 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, що базується на аеродромі "Енгельс" – з цього летовища, зокрема, окупанти регулярно завдають по Україні повітряних ударів ракетами Х-101, зазначив співрозмовник.

За його словами, авіатор надав наступну інформацію:

→ персональні фото керівного складу;

→ документи з особових справ офіцерів;

→ дані російських військових та їхніх родин;

→ грифовані документи дивізії (становлять найбільшу цінність).

До того ж співбесідник надав перелік з 30 офіцерів командного складу дивізії та їхнє спільне фото:

Фото: співрозмовник

1. ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович (рос Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 важкий бомбардувальник авіаційний полк (ВБАП), 22 дивізія;

2. МАРТИНОВ Андрій Павлович (рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 ВБАП;

3. ГОВОРОВ Владислав Сергійович (рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 ВБАП, капітан;

4. ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович (рос. Голованов Вячеслав Георгиевич);

5. АЛУЄВ Олександр Миколайович (рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 дивізії;

6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович (рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 ВБАП;

7. МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович (рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 дивізії, полковник;

8. АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович (рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 дивізія;

9. БАРАНОВ Олег Юрійович (рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 дивізії, полковник;

10. БУРДАКОВ Павло Володимирович (рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 ВБАП 22 дивізії, підполковник;

11. ТАТУР Володимир Бронеславович (рос. Татур Владимир Брониславович);

12. ДОЛГУШИН Сергій Володимирович (рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 дивізії;

13. ПАПІКЯН Микола Лукашевич (рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 дивізії по зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник;

14. КОРЯКІН Ілля Володимирович (рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 дивізії, полковник;

15. СМІРНОВ Максим Владиславович (рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 дивізія, підполковник;

16. КАШЛЄВ Олександр Сергійович (рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 дивізія, підполковник;

17. БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович (рос. Белокобыльский Константин Петрович);

18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич (рос. Стручков Станислав Дмитриевич);

19. ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович (рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 ВБАП 22 дивізії;

20. МАЛЮКОВ Андрій Іванович (рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 дивізії;

21. СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович (рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 дивізії по службі військ і безпеці військової служби, підполковник;

22. СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович (рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 дивізія;

23. ЗИКОВ Віталій Євгенович (рос. Зыков Виталий Евгеньевич), старший офіцер, 22 дивізія, підполковник;

24. ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович (рос. Покатисов Александр Сергеевич);

25. МАЛІНІН Владислав Вікторович (рос. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 ВБАП 22 дивізії, підполковник;

26. СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович (рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 ВБАП 22 дивізії, полковник;

27. ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович (рос. Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 дивізії, майор;

28. ВАРПАХОВИЧ Микола Миколайович (рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 дивізії, полковник;

29. КАПША Трофим Олександрович (рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 дивізії, полковник;

30. ГОРЛОВ Володимир Олександрович (рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 дивізії, майор.

Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.

9 липня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві крилатою ракетою Х-101.

Того ж дня були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей та 32 поранених. 10 липня стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки була у реанімації – після удару хлопчика транспортували до однієї з київських лікарень.

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