Охматдит. Російський льотчик злив ГУР дані командирів авіації окупантів – джерело
Після удару РФ по дитячій лікарні "Охмадит" з Головним управлінням розвідки зв’язався російський військовий льотчик – він надав інформацію щодо 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, яка регулярно атакує Україну ракетами. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.
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Співбесідник стверджує: дані росіянин надав через чат-бот ГУР ще у день атаки 8 липня – мотивацію пояснює тим, що "шокований ударом по дитячій лікарні".
Отримані документи стосуються роботи 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, що базується на аеродромі "Енгельс" – з цього летовища, зокрема, окупанти регулярно завдають по Україні повітряних ударів ракетами Х-101, зазначив співрозмовник.
За його словами, авіатор надав наступну інформацію:
→ персональні фото керівного складу;
→ документи з особових справ офіцерів;
→ дані російських військових та їхніх родин;
→ грифовані документи дивізії (становлять найбільшу цінність).
До того ж співбесідник надав перелік з 30 офіцерів командного складу дивізії та їхнє спільне фото:
1. ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович (рос Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 важкий бомбардувальник авіаційний полк (ВБАП), 22 дивізія;
2. МАРТИНОВ Андрій Павлович (рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 ВБАП;
3. ГОВОРОВ Владислав Сергійович (рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 ВБАП, капітан;
4. ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович (рос. Голованов Вячеслав Георгиевич);
5. АЛУЄВ Олександр Миколайович (рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 дивізії;
6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович (рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 ВБАП;
7. МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович (рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 дивізії, полковник;
8. АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович (рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 дивізія;
9. БАРАНОВ Олег Юрійович (рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 дивізії, полковник;
10. БУРДАКОВ Павло Володимирович (рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 ВБАП 22 дивізії, підполковник;
11. ТАТУР Володимир Бронеславович (рос. Татур Владимир Брониславович);
12. ДОЛГУШИН Сергій Володимирович (рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 дивізії;
13. ПАПІКЯН Микола Лукашевич (рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 дивізії по зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник;
14. КОРЯКІН Ілля Володимирович (рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 дивізії, полковник;
15. СМІРНОВ Максим Владиславович (рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 дивізія, підполковник;
16. КАШЛЄВ Олександр Сергійович (рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 дивізія, підполковник;
17. БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович (рос. Белокобыльский Константин Петрович);
18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич (рос. Стручков Станислав Дмитриевич);
19. ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович (рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 ВБАП 22 дивізії;
20. МАЛЮКОВ Андрій Іванович (рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 дивізії;
21. СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович (рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 дивізії по службі військ і безпеці військової служби, підполковник;
22. СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович (рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 дивізія;
23. ЗИКОВ Віталій Євгенович (рос. Зыков Виталий Евгеньевич), старший офіцер, 22 дивізія, підполковник;
24. ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович (рос. Покатисов Александр Сергеевич);
25. МАЛІНІН Владислав Вікторович (рос. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 ВБАП 22 дивізії, підполковник;
26. СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович (рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 ВБАП 22 дивізії, полковник;
27. ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович (рос. Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 дивізії, майор;
28. ВАРПАХОВИЧ Микола Миколайович (рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 дивізії, полковник;
29. КАПША Трофим Олександрович (рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 дивізії, полковник;
30. ГОРЛОВ Володимир Олександрович (рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 дивізії, майор.
- Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.
- 9 липня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві крилатою ракетою Х-101.
- Того ж дня були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей та 32 поранених. 10 липня стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки була у реанімації – після удару хлопчика транспортували до однієї з київських лікарень.
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