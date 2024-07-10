Охматдит. Померла дитина, яка під час російської атаки була у критичному стані в реанімації
У медичному закладі помер хлопчик, який був у реанімації під час російської ракетної атаки по дитячій лікарні Охматдит 8 липня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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На момент удару дитина була у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту, після цього його транспортували до однієї з київських лікарень, написав посадовець.
9 липня, на наступний день після атаки, були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей та 32 поранених.
Було підтвердження загибелі двох дорослих, одна з них – лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.
З Охматдиту в інші медичні заклади були переведені 94 дитини, вісім із них – поранені, повідомив того ж дня мер Києва Віталій Кличко.
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- Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.
- Унаслідок російської атаки по Києву загинуло 33 людини, 121 поранено.
- Кабмін виділив 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті, президент Зеленський повідомив, що також будуть додаткові 300 млн грн.
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