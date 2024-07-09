На відновлення Охматдиту будуть додаткові 300 млн грн – Зеленський

Охматдит (Фото: SERGEY DOLZHENKO)

На відновлення атакованої росіянами дитячої лікарні "Охматдит" буде виділено додаткові 300 млн грн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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"Охматдит ми відновимо. З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення – 100 мільйонів гривень на підтримку Охматдиту. Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини – усіх обов’язково ми підтримаємо", – заявив він.

Раніше на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті уряд спрямував із резервного фонду державного бюджету 100 млн грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава повністю відбудує лікарню.

9 липня Зеленський прибув до Вашингтона задля участі у ювілейному саміті НАТО. За його словами, українська делегація бореться за більшу кількість протиповітряної оборони, більшу кількість літаків F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня "Охматдит".

Рятувальні роботи завершилися лише наступного дня – загинули двоє людей, 32 поранені.

За словами мера Києва, з Охматдиту в інші медичні заклади переведені 94 дитини, вісім із них – поранені.

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