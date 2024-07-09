LIGA.net переказала 250 000 грн на допомогу лікарні Охматдит

У результаті удару по території лікарні в Охматдиті загинули двоє дорослих, ще 32 людини зазнали поранень

LIGA.net переказала 250 000 гривень на допомогу дитячій лікарні Охматдит, по якій 8 липня Росія вдарила ракетою.

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Охматдит – найбільший український медзаклад, в якому проходять лікування діти і їхні матері. 8 липня зранку Росія запустила по лікарні ракету Х-101. На той момент в Охматдиті перебували 627 дітей: більшість з них виписали додому, 94 перевели в інші лікарні.

Один корпус Охматдиту повністю зруйнований, чотири серйозно пошкоджені. В СБУ заявили, що РФ цілеспрямовано атакувала саме дитячу лікарню.

У результаті удару по території лікарні в Охматдиті загинули двоє дорослих, 32 людей зазнали поранень.

Загалом у Києві внаслідок масованої ракетної атаки станом на день 9 липня відомо про загибель 31 людини, ще 117 людей постраждали.

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