LIGA.net перечислила 250 000 грн в помощь больнице Охматдет

В результате удара по территории больницы в Охматдете погибли двое взрослых, еще 32 человека получили ранения

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LIGA.net перечислила 250 000 гривен в помощь детской больнице Охматдет, по которой 8 июля Россия ударила ракетой.



Призываем ответственный бизнес присоединиться к сборам на восстановление больницы.

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Охматдет – самое большое украинское медучреждение, в котором проходят лечение дети и их матери. 8 июля утром Россия запустила по больнице ракету Х-101. На тот момент в Охматдете находились 627 детей: большинство из них выписали домой, 94 перевели в другие больницы.

Один корпус Охматдета полностью разрушен, четыре серьезно повреждены. В СБУ заявили, что РФ целенаправленно атаковала именно детскую больницу.

В результате удара по территории больницы в Охматдете погибли двое взрослых, 32 человека получили ранения.

Всего в Киеве в результате массированной ракетной атаки по состоянию на день 9 июля известно о гибели 31 человека, еще 117 человек пострадали.

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