Зеленський прибув у Вашингтон на саміт НАТО

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

9 липня президент Володимир Зеленський прибув у Вашингтон для участі у ювілейному саміті НАТО. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Зараз – Вашингтон. Сьогодні починається саміт НАТО. Б’ємося за більшу кількість протиповітряної оборони для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Боремось, щоб були", – заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна "б’ється" за додаткові гарантії безпеки у вигляді зброї, фінансів й політичної підтримки та за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить українських військових. Він наголосив, що завжди робить і буде робити все, щоб російський терор програв.

"І це треба не лише нашій державі – це всім потрібно, буквально кожному партнеру, всім народам", – сказав він.

Напередодні саміту НАТО Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.

9 липня CNN повідомило, що у проєкті тексту спільного комюніке саміту НАТО, шлях України до вступу в Альянс назвали "незворотним".

Читайте також: Представники низки університетів закликали не брати Україну в НАТО. У Раді відреагували