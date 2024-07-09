Представники низки університетів закликали не брати Україну в НАТО. У Раді відреагували
Представники низки університетів написали відкритого листа, у якому закликали НАТО не запрошувати Україну вступити в Альянс, його публікує видання The Gurdian. Голова парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що аргументація листа "слабенька" і "перевернута з ніг на голову".
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У листі зазначили, що визначення процесу вступу в НАТО для України або запрошення приєднатися до цього процесу буде "нерозумним".
Автори листа, посилаючись на 5 статтю Статуту ООН, зазначили, що вона зобов'язує членів Альянсу вступати у війну для відбиття нападу. Тому вони стверджують, що якщо Україна приєднається до НАТО, США та їхні союзники візьмуть на себе зобов'язання воювати з Росією, якщо вона знову вторгнеться.
У листі зазначили, що адміністрація США визнає, що безпека країни "не зачеплена нинішньою війною настільки, щоб виправдати пряме військове втручання США".
Тому, на думку авторів листа, з тієї причини, з якої США не повинні вступати у війну проти Росії сьогодні, вони "не повинні брати на себе зобов'язання вступити у війну проти Росії через Україну в майбутньому".
Мережко написав, що з погляду логіки, аргументація листа слабенька і перевернута з ніг на голову. Він заявив, що автори безпідставно вважають, що членство України в НАТО буцімто зменшить безпеку США і НАТО.
"Насправді, все навпаки: членство України в НАТО суттєво посилить безпеку Європи, НАТО, США і світу. Це єдина гарантія відновити мир, безпеку і правопорядок у Європі", – наголосив нардеп.
Зокрема, серед підписантів є професор Чиказького університету Джон Міршаймер. Мережко зауважив, що складається враження, наче лист писав саме він. За словами нардепа, Міршаймер є активним членом міжнародного "Валдайського клубу", який заснований для пропаганди Росії за кордоном.
Нардеп акцентував, що автори листа не можуть запропонувати щось логічно-переконливе, окрім старої дискредитованої політики умиротворення агресора.
- Напередодні саміту НАТО Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.
- Перед самітом НАТО, який розпочнеться вже 9 липня, союзники мають оголосити додаткові пакети військової допомоги Україні, повідомив генсек Альянсу Столтенберг.
- 9 липня CNN повідомило, що у проєкті тексту спільного комюніке НАТО, шлях України до вступу в Альянс назвали "незворотним".
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