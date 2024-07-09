Представники низки університетів закликали не брати Україну в НАТО. У Раді відреагували

Нардеп Мережко заявив, що автори безпідставно вважають, що членство України в НАТО буцімто зменшить безпеку США і НАТО

Олександр Мережко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Представники низки університетів написали відкритого листа, у якому закликали НАТО не запрошувати Україну вступити в Альянс, його публікує видання The Gurdian. Голова парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що аргументація листа "слабенька" і "перевернута з ніг на голову".

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У листі зазначили, що визначення процесу вступу в НАТО для України або запрошення приєднатися до цього процесу буде "нерозумним".

Автори листа, посилаючись на 5 статтю Статуту ООН, зазначили, що вона зобов'язує членів Альянсу вступати у війну для відбиття нападу. Тому вони стверджують, що якщо Україна приєднається до НАТО, США та їхні союзники візьмуть на себе зобов'язання воювати з Росією, якщо вона знову вторгнеться.

У листі зазначили, що адміністрація США визнає, що безпека країни "не зачеплена нинішньою війною настільки, щоб виправдати пряме військове втручання США".

Тому, на думку авторів листа, з тієї причини, з якої США не повинні вступати у війну проти Росії сьогодні, вони "не повинні брати на себе зобов'язання вступити у війну проти Росії через Україну в майбутньому".

Мережко написав, що з погляду логіки, аргументація листа слабенька і перевернута з ніг на голову. Він заявив, що автори безпідставно вважають, що членство України в НАТО буцімто зменшить безпеку США і НАТО.

"Насправді, все навпаки: членство України в НАТО суттєво посилить безпеку Європи, НАТО, США і світу. Це єдина гарантія відновити мир, безпеку і правопорядок у Європі", – наголосив нардеп.

Зокрема, серед підписантів є професор Чиказького університету Джон Міршаймер. Мережко зауважив, що складається враження, наче лист писав саме він. За словами нардепа, Міршаймер є активним членом міжнародного "Валдайського клубу", який заснований для пропаганди Росії за кордоном.

Нардеп акцентував, що автори листа не можуть запропонувати щось логічно-переконливе, окрім старої дискредитованої політики умиротворення агресора.

Напередодні саміту НАТО Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.

Перед самітом НАТО, який розпочнеться вже 9 липня, союзники мають оголосити додаткові пакети військової допомоги Україні, повідомив генсек Альянсу Столтенберг.

9 липня CNN повідомило, що у проєкті тексту спільного комюніке НАТО, шлях України до вступу в Альянс назвали "незворотним".

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