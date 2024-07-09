Представители университетов призвали не брать Украину в НАТО. В Раде отреагировали

Нардеп Мережко заявил, что авторы безосновательно считают, что членство Украины в НАТО якобы уменьшит безопасность США и НАТО

Александр Мережко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Представители ряда университетов написали открытое письмо, в котором призвали НАТО не приглашать Украину вступить в Альянс, его публикует издание The Gurdian. Глава парламента по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что аргументация письма "слабенькая" и "перевернута с ног на голову".

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В письме отметили, что определение процесса вступления в НАТО для Украины или приглашение присоединиться к этому процессу будет "неразумным".

Авторы письма, ссылаясь на 5 статью Устава ООН, отметили, что она обязывает членов Альянса вступать в войну для отражения нападения. Поэтому они утверждают, что если Украина присоединится к НАТО, США и их союзники возьмут на себя обязательства воевать с Россией, если она снова вторгнется.

В письме отметили, что администрация США признает, что безопасность страны "не затронута нынешней войной настолько, чтобы оправдать прямое военное вмешательство США".

Поэтому, по мнению авторов письма, по той причине, по которой США не должны вступать в войну против России сегодня – они "не должны брать на себя обязательства вступить в войну против России из-за Украины в будущем".

Мережко написал, что с точки зрения логики, аргументация письма слабовата и перевернута с ног на голову. Он заявил, что авторы безосновательно считают, что членство Украины в НАТО якобы уменьшит безопасность США и НАТО.

"На самом деле, все наоборот: членство Украины в НАТО существенно усилит безопасность Европы, НАТО, США и мира. Это единственная гарантия восстановить мир, безопасность и правопорядок в Европе", – подчеркнул нардеп.

В частности, среди подписантов есть профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Мережко отметил, что складывается впечатление, будто письмо писал именно он. По словам нардепа, Миршаймер является активным членом международного "Валдайского клуба", который основан для пропаганды России за рубежом.

Нардеп акцентировал, что авторы письма не могут предложить что-то логически-убедительное, кроме старой дискредитированной политики умиротворения агрессора.

В преддверии саммита НАТО Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Он также выразил надежду, что Украина станет членом Альянса в течение 10 лет.

Перед саммитом НАТО, который начнется 9 июля, союзники должны объявить дополнительные пакеты военной помощи Украине, сообщил генсек Альянса Столтенберг.

9 июля CNN сообщило, что в проекте текста совместного коммюнике НАТО путь Украины к вступлению в Альянс назвали "необратимым".

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