Американский профессор Купчан заявил, что победа ВСУ — "ненужный риск". Подоляк ответил

Американский политолог и профессор Чарльз Купчан в колонке для газеты The New York Times заявил, что успехи Вооруженных Сил Украины на войне якобы создают риск широкой войны между РФ и НАТО и грозят подрывом демократии на Западе из-за экономических проблем. Он считает, что США и союзники должны напрямую вмешаться в "формирование стратегических целей Украины и управление конфликтом, а также начать поиски дипломатического урегулирования". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал предложения Купчана "фантастическими".

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В своей колонке автор заявляет, что для "ограничения потенциала" более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону нужно, чтобы Украина "была более прозрачной в вопросе военных планов", а чиновники США должны влиять на то, как ВСУ ведут войну.

Купчан пишет, что успехи Украины на поле боя "зашли слишком далеко".

"Если оборона Украины не стоит отправки американских войск на фронт, тогда возвращение всего Донбасса и Крыма под украинский контроль не стоит того, чтобы рисковать началом новой мировой войны. Россия уже потерпела однозначное, хотя и не полное, стратегическое поражение в Украине", — считает он.

Политолог отметил, что Украина и союзники по НАТО стремятся полностью разбить Россию и восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года.

"Усилия Путина, нацеленные покорить Украину, уже провалились. А толкать Россию к полному поражению — это ненужный риск", — написал Купчан.

На статью Купчана отреагировал Подоляк и назвал его умозаключения "фантастическим предложением".

"Украина может победить, это опасно. Время заставить ее отказаться от территорий. Заверю автора, если Путин победит, мир не станет безопаснее", — написал советник главы ОП.

Он отметил, что Купчану "не понравится жить в джунглях, где право определяют не законы, а наличие ядерного оружия".

Подоляк заявил, что любая уступка Кремлю станет победой Путина и "откроет ящик Пандоры", так как Россия не откажется от уничтожения Украины.

"Автократы поймут, что международное право бездействует: прав тот, кто сильный. Страны без ядерного оружия начнут ядерную гонку. Если дома нет взрослых, ими будут украинцы", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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