На восстановление Охматдета будут дополнительные 300 млн грн – Зеленский

Охматдет (Фото: SERGEY DOLZHENKO)

На восстановление атакованной россиянами детской больницы "Охматдет" будут выделены дополнительные 300 млн грн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Охматдет мы восстановим. С Кабмином я на связи. Есть первое решение – 100 миллионов гривень в поддержку Охматдета. Будет еще 300 миллионов. Будут и другие решения и для Киева, и для городов Днепровской области, и Донбасса – всех обязательно мы поддержим", – заявил он.

Ранее на первоочередные восстановительные работы в Охматдете правительство направило из резервного фонда государственного бюджета 100 млн грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство полностью отстроит больницу.

9 июля Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в юбилейном саммите НАТО. По его словам, украинская делегация борется за большее количество противовоздушной обороны, большее количество самолетов F-16 и дополнительные гарантии безопасности для Украины.

Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем оказалась детская больница "Охматдет".

Спасательные работы завершились только на следующий день – погибли два человека, 32 ранены.

По словам мэра Киева, из Охматдета в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка, восемь из них – ранены.

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