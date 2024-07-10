У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: загинули 33 людини, 121 – поранена

Наслідок російського удару по столиці 8 липня загинули п'ятеро дітей, ще 10 – поранені

Наслідки російського удару по будинку у Дніпровському районі Києва 8 липня (Фото: ДСНС)

10 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Києві. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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"Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус "країни-терориста". Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них п'ятеро дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб врятовано.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вчора, 9 липня, розбирати завали завершили на території дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит, куди влучила російська крилата ракета Х-101.

8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків.

За словами мера Києва, з Охматдиту в інші медичні заклади переведені 94 дитини, вісім із них – поранені.

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