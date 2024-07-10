В Киеве завершили аварийно-спасательные работы: погибли 33 человека, 121 человек ранен
10 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Киеве. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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"Это были трагические, напряженные и изнурительные дни. Враг еще раз подтвердил свой статус "страны-террориста". Невероятные спасатели и десятки единиц техники непрерывно разбирали завалы, пытаясь спасти каждую жизнь", – говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела 8 июля в столице погибли 33 человека, из них пятеро детей. Также 121 человек пострадал, из них 10 детей. 11 человек спасены.
Вчера, 9 июля, разбирать завалы завершили на территории детской специализированной больницы Охматдет, куда попала российская крылатая ракета Х-101.
- 8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В общем, Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.
- В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков.
- По словам мэра Киева, из Охматдета в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка, восемь из них – ранены.
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